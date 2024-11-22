Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Veteriner Hekimlere Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'da Veteriner Hekimlere Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde, serbest veteriner hekimlere hayvan sağlığı ve hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. E-reçete ve dijital sistemler hakkında da bilgiler verildi.

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde serbest veteriner hekimler çeşitli konular hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele ve veteriner hekimlik hizmetleri çalışmaları kapsamında Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde hizmet veren serbest veteriner hekimler ile yapılan istişare toplantıları düzenlendi. Ekipler, özellikle hayvan sağlığı ve hastalıklarıyla mücadele konusunda veteriner hekimlerin daha etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak için çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Bu kapsamda, hayvan hastalıklarıyla mücadelede kritik öneme sahip olan bruselloz hastalığı ve diğer ihbarı mecburi hayvan hastalıklarıyla ilgili güncel bilgilerin yanı sıra, veteriner hekimlerin uygulamalarında dikkat etmeleri gereken önemli noktalar anlatıldı. Toplantıda ayrıca, e-reçete uygulamaları, aşı ve ilaç takip sistemleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Veteriner hekimlere, bu dijital sistemleri nasıl daha verimli kullanabilecekleri ve bu teknolojilerin hayvan sağlığı hizmetlerine nasıl katkı sağlayacağı hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantılara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü H. Suzan Yöre ve İlçe Müdürlüğü personelleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Safları sıklaştırın' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.