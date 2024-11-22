Aydın'da Veteriner Hekimlere Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde serbest veteriner hekimler çeşitli konular hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele ve veteriner hekimlik hizmetleri çalışmaları kapsamında Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde hizmet veren serbest veteriner hekimler ile yapılan istişare toplantıları düzenlendi. Ekipler, özellikle hayvan sağlığı ve hastalıklarıyla mücadele konusunda veteriner hekimlerin daha etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak için çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Bu kapsamda, hayvan hastalıklarıyla mücadelede kritik öneme sahip olan bruselloz hastalığı ve diğer ihbarı mecburi hayvan hastalıklarıyla ilgili güncel bilgilerin yanı sıra, veteriner hekimlerin uygulamalarında dikkat etmeleri gereken önemli noktalar anlatıldı. Toplantıda ayrıca, e-reçete uygulamaları, aşı ve ilaç takip sistemleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Veteriner hekimlere, bu dijital sistemleri nasıl daha verimli kullanabilecekleri ve bu teknolojilerin hayvan sağlığı hizmetlerine nasıl katkı sağlayacağı hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantılara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü H. Suzan Yöre ve İlçe Müdürlüğü personelleri katıldı. - AYDIN