Aydın’da üreticilerle ‘Cuma Buluşması’ programları sürüyor

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tarım Sahada-Cuma Buluşmaları' kapsamında, 11 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Aydın'ın 17 ilçesinde eş zamanlı olarak üreticilerle bir araya gelinecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 'Üreticimizin yanındayız' sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, üreticilere bölgesel ve yöresel ürünler, incirde doğru hasat, incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında bilgilendirme yapılacak. Buluşmalarda ayrıca incir, zeytin ve kestane üretimi, pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri de ele alınacak. Üreticilerin soruları cevaplandırılırken, sahadaki talep ve sorunlar da dinlenecek. Program kapsamında B-Reçete uygulaması, orman yangınları ve yangınları önleyici tedbirler ile anız yakmanın önlenmesine yönelik bilgilendirmelerde de bulunulacak.

17 ilçede 18 farklı noktada buluşma

Aydın'ın 17 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilecek program kapsamında; Bozdoğan'da Örencik, Buharkent'te Muratdağı, Çine'de Bereket, Didim'de Efeler, Efeler'de Işıklı, Germencik'te Kızılcapınar, İncirliova'da Hacıaliobası, Karacasu'da Ataköy, Karpuzlu'da Abak, Koçarlı'da Büyükköy, Köşk'te Beyköy, Kuşadası'nda Caferli, Kuyucak'ta Sinekler (Beşeylül), Söke'de Bayırdamı, Sultanhisar'da Yağdere ve Yenipazar'da Doğu mahallelerinde üreticilerle buluşulacak. Nazilli'de ise Çapahasan ve Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde iki ayrı noktada program gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı