Aydın'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilgilendirme

Aydın'ın Çine ilçesinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde bağımlığı konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine 'Narkogençlik Eğitimi' verildi.

Öğrencileri uyuşturucu madde bağımlılığından uzak tutmak ve bu konudaki yasal haklarını bilmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlenen eğitimde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğinde görevli Polis memuru Nilay Evren ve Komiser Caner Uyanık tarafından öğrencilere 'Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı' ile ilgili bilgi verildi.

Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi. - AYDIN