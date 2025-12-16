Haberler

Sultanhisar'da umre yolcuları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Sultanhisar'da umre yolcuları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre organizasyonu kapsamında, vatandaşlar Eskihisar Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Eskihisar Mahallesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda ayrı ayrı uğurlama programları düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen umre organizasyonu çerçevesinde kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlar, ilçenin iki farklı noktasında düzenlenen törenlerle uğurlandı. Eskihisar Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programlara umre yolcularının aileleri ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamalarda, umre adaylarının heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Eskihisar Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama programına İlçe Müftüsü Yakup Şener katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Müftü Şener, umre ibadetinin manevi anlamına değinerek, bu yolculuğun arınma, yenilenme ve Allah'ın misafiri olma anlamı taşıdığını ifade etti. Yapılan konuşmanın ardından edilen dualarla umre yolcularına hayırlı yolculuklar dilendi.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına ise İlçe Vaizi Taha Arvas katıldı. Kalabalığa hitap eden Arvas, kutsal toprakların manevi atmosferine ve bu yolculuğun taşıdığı öneme dikkat çekti. Konuşmanın ardından yapılan dua ile umre yolcuları kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Her iki noktada da Kur'an-ı Kerim tilaveti, getirilen tekbir ve salavatlar eşliğinde otobüslere binen umre kafilesi, yapılan duaların ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı. Umre yolcuları, yakınlarından helallik alarak bu manevi yolculuğa çıkmanın huzurunu yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes 'öldü' sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu

11 gün komada kaldı, kalbi durdu! Görenler 'Ölmedin mi' diye şaşırdı
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Herkes 'öldü' sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu

11 gün komada kaldı, kalbi durdu! Görenler 'Ölmedin mi' diye şaşırdı
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title