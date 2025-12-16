Sultanhisar'da umre yolcuları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Eskihisar Mahallesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda ayrı ayrı uğurlama programları düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen umre organizasyonu çerçevesinde kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlar, ilçenin iki farklı noktasında düzenlenen törenlerle uğurlandı. Eskihisar Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programlara umre yolcularının aileleri ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamalarda, umre adaylarının heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Eskihisar Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama programına İlçe Müftüsü Yakup Şener katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Müftü Şener, umre ibadetinin manevi anlamına değinerek, bu yolculuğun arınma, yenilenme ve Allah'ın misafiri olma anlamı taşıdığını ifade etti. Yapılan konuşmanın ardından edilen dualarla umre yolcularına hayırlı yolculuklar dilendi.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına ise İlçe Vaizi Taha Arvas katıldı. Kalabalığa hitap eden Arvas, kutsal toprakların manevi atmosferine ve bu yolculuğun taşıdığı öneme dikkat çekti. Konuşmanın ardından yapılan dua ile umre yolcuları kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Her iki noktada da Kur'an-ı Kerim tilaveti, getirilen tekbir ve salavatlar eşliğinde otobüslere binen umre kafilesi, yapılan duaların ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı. Umre yolcuları, yakınlarından helallik alarak bu manevi yolculuğa çıkmanın huzurunu yaşadı. - AYDIN