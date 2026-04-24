Aydın'da 'Tarım Sahada' buluşmaları sürüyor

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarım Sahada' projesi kapsamında düzenlenen Cuma buluşmalarıyla üreticilerle doğrudan temas kurulmaya edilirken, yetkililer vatandaşlarla bir araya geliyor.

Aydın il genelinde 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 14.00'te Aydın genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek programlarda, çiftçilerin talep ve önerileri yerinde dinlenecek. Tarımın kalbi olan köylerde düzenlenecek buluşmalarda; bitkisel ve hayvansal üretim, verimlilik, desteklemeler ve sahadaki sorunlar ele alınacak. Yetkililer, üreticilerle birebir görüşerek çözüm odaklı istişarelerde bulunacak. Program kapsamında birçok ilçede belirlenen köylerde toplantılar yapılacak. Buna göre Bozdoğan'da Çarşı, Çine'de Kahramanköy, Didim'de Balat, Efeler'de Kadıköy, Germencik'te Turanlar, İncirliova'da Hamitler, Karacasu'da Güzelbeyli, Karpuzlu'da Ömerler, Koçarlı'da Halilbeyli, Köşk'te Cumadere, Kuşadası'nda Kirazlı, Kuyucak'ta Yaylalı, Nazilli'de Toygar, Söke'de Çalıköy, Sultanhisar'da Demirhan ve Yenipazar'da Doğu mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelinecek.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması için sahada olmanın önemine dikkat çekerek, "Üreten, alın teriyle toprağa değer katan tüm çiftçilerimizi buluşmalarımıza bekliyoruz. Tarım sahada, üreticimizin yanında" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı