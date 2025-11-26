Haberler

Aydın'da Su Seviyeleri Kritik Düzeye Düştü

Aydın'da Su Seviyeleri Kritik Düzeye Düştü
Güncelleme:
Aydın'da beklenen yağışların gecikmesi sonucu barajlardaki su seviyeleri alarm seviyesine indi. İkizdere Barajı doluluk oranı Kasım itibarıyla yüzde 12’ye düşerken, içme suyu kaygıları artıyor.

Aydın'da beklenen yağışların gecikmesi barajlarda su seviyelerini kritik düzeye çekti. Kentin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan İkizdere Barajı'nda doluluk oranının Kasım ayı itibarıyla yüzde 12'ye düştüğü öğrenildi.

DSİ'nin 14 Ekim 2025 verilerine göre; Kemer Barajı'nda doluluk yüzde 7, Çine Adnan Menderes'te yüzde 5, Gökbel'de yüzde 33, İkizdere'de yüzde 13, Topçam'da yüzde 19, Karpuzlu-Yaylakavak'ta yüzde 6, Karacasu Dandalaz'da yüzde 27 ve Adıgüzel Barajı'nda yüzde 9 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında yağışların gerçekleşmemesi, özellikle içme suyu açısından endişeleri artırdı. İkizdere Barajındaki su seviyesinin yağış mevsiminde olmamıza rağmen yüzde 12'ye düştüğü öğrenildi.

Aydın'ın İncirliova İlçesi Dereağzı Mahallesi sakinleri, sulama suyundan vazgeçtiklerini, artık içme suyu kaygısı taşıdıklarını belirtti. Kuraklık nedeniyle yaz ayında ağaçlarını sulayamadıklarını hatırlatan Dereağzı Mahalle Muhtarı Bahattin Özgün, "Geçen yıla oranla bu yıl ekim ayı yağışlı geçti. Yine de yeterli su seviyesine ulaşamadık. Bölgemizde yaşayan canlılar, mahalle sakinlerimiz yağış olmamasından dolayı çok mağdur. Barajda gün geçtikçe su seviyesinin azalması Aydın ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir problem. İnşallah en kısa sürede yağışlar gelir. Barajlarımız dolar, bu kuraklığı kazasız belasız atlatırız" dedi.

Geçen yıla göre bu yıl yağışların düşük olduğunu ifade eden Dursun Ali Uysal, "Şuana kadar istediğimiz düzeyde yağış olmadı. Barajımızın su seviyesi çok düşük. Sulama suyu değil, biz içme suyunun derdine girdik. Kurak giderse bizi çok etkileyecek. Her yer kurak. Umarız bundan sonraki aylarda yağışlar bol olur, barajlar dolar ve suyumuz bollaşır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
