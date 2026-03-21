Haberler

Silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşler, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşler düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 20 Mart Cuma günü saat 16.45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki fırında kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın spor Kulübü eski Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fırında silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş U.K.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özlüer kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özlüer kardeşler toprağa verildi

Silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden Özlüer kardeşler için Kemer Koca Çınar Cami'nde tören düzenlendi. Esnaf, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşler dualar eşliğinde Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku

Bu kare maçın 3. dakikasında çekildi
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni

Galatasaray'ın eski yıldızı bu kareye beğeni attı, taraftar çıldırdı