Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadelede Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları aralıksız sürerken, bugüne kadar toplam 565 bin 687 doz şap aşısı uygulanırken, hayvan varlığının tamamı Sat-1 suşu içeren şap aşısıyla aşılandı.

Aydın genelinde sürdürülen yoğun aşılama çalışmalarıyla şap hastalığının yayılımının önüne geçilmesi ve hayvancılıkta verim kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Efeler İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeliyle birlikte sahada incelemelerde bulunarak işletme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen de hazır bulunarak işletme sahibine; hayvan hastalıklarından korunmada en önemli unsur olan aşılama faaliyetleri ile biyogüvenlik tedbirlerinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yetkililer, hastalık riskine karşı hazırlanan planlama doğrultusunda ikinci doz aşılama çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirtirken, yetiştiricilere aşılama programlarına eksiksiz uyulması ve işletmelerde hijyen şartlarının titizlikle uygulanması çağrısında bulundu. - AYDIN