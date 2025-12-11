Söke'de şap hastalığına karşı sıkı denetim

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma işbirliği ile şap hastalığı tedbirleri kapsamında rutin yol kontrollerine devam eden ilçe tarım ekipleri, canlı hayvan taşıma araçlarını denetledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimler sıklaştırıldı. İl genelinde sürdürülen "şap hastalığı tedbirleri" doğrultusunda yollarda rutin kontroller yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma işbirliğiyle canlı hayvan taşıma araçlarını durdurarak detaylı incelemede bulundu. İlçe giriş noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda hayvanların sağlık durumları, küpe numaraları ve taşınması zorunlu evraklar tek tek kontrol edildi. Ekipler, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kurallara uymayan taşımalara kesinlikle izin vermedi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şap hastalığı karantina tedbirleri kapsamında ilçe girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yol kontrolleri yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.