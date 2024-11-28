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Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı ve 2.520 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan baskında 2.520 litre etil alkol ve çeşitli sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

- Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet ekiplerince 2 işyerine yapılan baskında 2 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki sahteciliği faaliyetlerinin önlenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesindeki 2 adreste sahte alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin 520 litre etil alkol, 174 adet alkol aroma likidi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası ve bin 600 adet plastik bidon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı ve 2.520 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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