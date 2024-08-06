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Aydın'da Sağlıklı Uyku İçin Yün ve Pamuk Önerisi

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Aydın'da yaz gecelerinde serin bir uyku için vatandaşlar, balkonlarda yatak, yorgan ve yastık seçiminde pamuk ve yün ürünlerini tercih etmeli. Yorgancılar, elyaftan yapılan ürünlerin sağlıksız olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da yaz gecelerinde serin bir uyku arayan vatandaşların tercihi evlerin balkonları oluyor. Balkonlarda en yaygın olarak kullanılan elyaftan yatak, yastık ve yorganların sağlıksız olduğunu belirten yorgancılar, sağlıklı bir uyku için pamuk ve yünden yapılmış ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı bir uyku için sıcak yaz gecelerinde balkonları tercih eden vatandaşların yatak, yorgan ve yastık seçiminde dikkatli olmaları, kaliteli ve doğal malzemelerden üretilmiş ürünleri tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Aydın'daki yorgancılar, vatandaşlara daha sağlıklı bir uyku deneyimi sunmak için pamuk ve yünden yapılmış yatak ve yorganları öneriyor. Bu ürünlerin hem sağlık açısından hem de konfor açısından daha iyi olduğu kaydeden yorgancılar, elyafın terlemeyi artırarak uyku kalitesini düşürdüğünü, pamuk ve yünün ise doğal malzemeler olmaları nedeniyle daha iyi hava geçirgenliği sağlıyor ve terlemeyi minimize ettiğini belirtiyor.

37 yıldır yorgancılık mesleğiyle uğraşan ve 27 yıldır kendi iş yerini işleten Bahattin Zeytindalı, sağlıklı uyku için vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. 1987 yılında ilkokuldan çıkınca direkt yorgancının yanında çırak olarak işe başladığını, o günden bu yana da mesleğini severek yaptığını belirten Bahattin Zeytindalı, "1996 yılına kadar çıraklık ve kalfalık dönemi geçirdim. Sonrasında askere gittim ve döndüğümde 1997 yılında kendime ait iş yerimi açtım. O yıldan bu yana kendi işimi yapıyorum. Allah'a şükür belli bir kesim müşterimiz de var" dedi.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan elyaf yatak, yorgan ve yastıkların sağlıksız olduğunu belirten Zeydindalı, "Günümüzde elyaflar daha çok kullanılıyor ama sağlıklı değil. Eskiden yün veya pamuk üzerine durulurdu ama artık elyaflar tercih ediliyor. Bu işte en sağlıklısı yün. Çünkü yazın serin, kışın da sıcak tutar. Yünlerin yıkayıp temizlemesi zor olduğu için pamuk daha fazla ön plana çıkıyor. Elyafa göre daha sağlıklı, yatak, yorgan, yastık hepsini yapıyoruz. Daha kullanışlı, daha rahat ve daha güzel. Elyafın yanında daha sağlıklı. En sağlıksız olan elyaf ama şu zamanda en çok da kullanılan elyaf. Elyafın ham maddesi petrol, elyaf naylon" diye konuştu.

Pamuk yatak ve yorganların ağırlığının insanları zorladığını belirten Zeytindalı, "Artık pamukları az kullanıp aynı elyaf yorgan gibi daha ince yorganlar dikiyoruz. Yatakların üzerine şilte yapıyoruz. Sünger ile teması kesmek için, kaldırıp koyması daha kolay olsun diye böyle ürünler hazırlıyoruz. Pamuk yatak yorganı ağır olduğu için tercih etmediklerinden dolayı bunu inceltip o şekilde yapıyoruz. Bu tarz ince dikimler, yatakların üzerine koyup yatmak için daha rahat ve sağlıklı. Normal kullanmak için de ince yatak yapabiliriz, daha çabuk basılır. Basılsa da her şeyden daha sağlıklı olduğu için buna değer bence. Çekyatlar da olsa oturma grupları da olsa hepsi sünger. Onların üzerlerine de sünger ile teması kesmek ve yatmak için kullanmak için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir uyku için yün ve pamuk ürünlerin önemine dikkat çeken Bahattin Zeytindalı, elyaf ve sünger gibi petrol türevlerinden yapılan ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığını belirtti. Sağlıklı bir uyku için yün ve pamuk tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Zeytindalı, bu ürünlerin doğal ve sağlıklı olmasının yanı sıra konforlu bir uyku sağladığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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