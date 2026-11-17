Aydın'da etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi beklenirken, meteoroloji verilerine göre kentte cuma günü parçalı bulutlu hava hakim olacak, hafta sonunda ise gök gürültülü sağanak yağış yeniden etkisini gösterecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da bugün gün boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışlı havanın gece saatlerinde yerini çok bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 20 dereceye kadar çıkması beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklığın 16 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışlı havanın çarşamba ve perşembe günlerinde de devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı havayla birlikte sıcaklığın 13 ila 21 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Perşembe günü de benzer hava şartlarının etkili olacağı Aydın'da sıcaklıkların 16 ila 23 derece arasında olması bekleniyor. Cuma günü ise yağışlı havaya kısa bir ara verilecek. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıkların 18 ila 26 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışın yeniden etkili olması ve hava sıcaklığının 17 ila 22 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı