Ramazan ayında Aydın'da bin 794 gıda denetimi gerçekleştirildi

Aydın'da Ramazan ayı boyunca yapılan gıda denetimlerinde toplam bin 794 gıda denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, hijyen ve ürün koşullarını denetleyerek halk sağlığını koruma çalışmalarını sıklaştırdı.

Aydın'da Ramazan ayı boyunca gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülürken, il genelinde ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 794 gıda denetimi yapıldı.

Ramazan ayı süresince artan tüketim yoğunluğu nedeniyle denetimlerini sıklaştıran ekipler, gece ve gündüz sahada aktif olarak görev yaptı. Özellikle un ve unlu mamuller, tatlı ve şekerli ürünler ile et ve et ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı işletmeler başta olmak üzere toplu tüketim yerleri mercek altına alındı. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza ve depolama şartları, son tüketim tarihleri ile etiket bilgileri detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için işletmelere uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı