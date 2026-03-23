Ramazan ayında Aydın'da bin 794 gıda denetimi gerçekleştirildi

Aydın'da Ramazan ayı boyunca gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülürken, il genelinde ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 794 gıda denetimi yapıldı.

Ramazan ayı süresince artan tüketim yoğunluğu nedeniyle denetimlerini sıklaştıran ekipler, gece ve gündüz sahada aktif olarak görev yaptı. Özellikle un ve unlu mamuller, tatlı ve şekerli ürünler ile et ve et ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı işletmeler başta olmak üzere toplu tüketim yerleri mercek altına alındı. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza ve depolama şartları, son tüketim tarihleri ile etiket bilgileri detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için işletmelere uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı