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Aydın'da Otomobilde El Bombası Ele Geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından bir şahsın otomobilinde yapılan aramada vites kutusu altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi. Üç şüpheli adliyeye sevk edildi, biri tutuklandı.

Aydın'da bir otomobilde yapılan aramada el bombası ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan bir şahsın otomobilinde yapılan aramalarda vites kutusu altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği, tefecilik 6136 sayılı kanuna muhalefet suçuyla mücadele kapsamında; N.N. isimli şüpheli şahsın işyeri ve aracı ile R.K. ve R.K. isimli şüpheliler beraber kaldıkları ikamete operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında N.N. isimli şüphelinin aracında vites kutusu altına gizlenmiş şekilde 1 adet yabancı menşei savunma tipi el bombası, 1 adet F seri numaralı 1 dolar, diğer şüpheliler ile birlikte kaldığı evde ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da Otomobilde El Bombası Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel

Jandarma Politika Güvenlik Nazilli 3-sayfa Hukuk Yerel Aydın Terör

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