Aydın'da Orman Haftası kapsamında 6 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 6 bin adet fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, Bölge Müdür Vekili Adnan Güller, İşletme Müdürü Engin Evcin ve orman personeli katıldı. Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farklı türlerde toplam 6 bin fidan vatandaşlarla buluşturulurken, etkinliğe katılan vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan orman şehitleri anısına lokma hayrı da gerçekleştirildi. Yetkililer, dağıtılan fidanların toprakla buluşturularak gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının hedeflendiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı