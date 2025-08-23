Aydın'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazanpaşa Kavşağı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede artan motosiklet kullanımı ile ilgili de harekete geçen ekipler Ramazanpaşa Kavşağı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde kasksız motosiklet kullanımı başta olmak üzere trafik kuralları konusunda motosiklet sürücüleri uyarıldı. Yaklaşık 2 saatlik uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen veya evrak eksiği bulunan motosiklet sürücüleri ise ceza yemekten kurtulamadı. İl genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN