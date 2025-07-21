Aydın'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Meydanı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Trafik yönünden yapılan denetimlerin yanı sıra sürücüler asayiş yönünden de denetlendi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede artan motosiklet kullanımı ile ilgili de harekete geçen ekipler Zafer Meydanı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde kasksız motosiklet kullanımı başta olmak üzere trafik kuralları konusunda motosiklet sürücüleri uyarıldı. Yaklaşık 2 saatlik uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen veya evrak eksiği bulunan motosiklet sürücüleri ise ceza yemekten kurtulamazken, ayrıca sürücülerin asayiş yönünden de sorgulamaları yapıldı. İl genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 50 motosiklet denetlenirken, uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN