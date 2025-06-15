Aydın'da LGS Sınavında Öğrencilere Destek: Trafik Ekipleri Görev Başında

Aydın'da LGS Sınavında Öğrencilere Destek: Trafik Ekipleri Görev Başında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da LGS maratonunda trafik ekipleri, öğrencilerin sınava zamanında ulaşmalarını sağlamak için yoğun çaba harcadı. Ayrıca, sınav saatlerinde korna çalınmaması yönünde çağrıda bulunarak öğrencilerin motivasyonunu korumaya çalıştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci LGS maratonunda ter dökerken, trafik ekipleri de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için görev yaptı. Ayrıca öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için farkındalık oluşturan trafik ekipleri, sınav saatlerinde korna çalınmaması çağrısında bulundu.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başlarken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla görev yaptı. Merkez ilçe Efeler'de sınav merkezleri güzergahlarında trafik tedbirlerini tamamlayan ekipler, öğrencilerin en hızlı şekilde sınava yetişmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan öğrencilerin sınava yetiştirilmesi için motorize trafik ekipleri de hazır bekledi.

Ayrıca Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların trafikte korna çalmayarak hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu. Sınava girecek öğrencilerin motivasyonlarını bozmamak ve dikkatlerini dağıtmamak için vatandaşları bilgilendiren ekipler farkındalık oluşturdu. Trafikte çalınan korna ile öğrencilerin dikkatlerini dağıtılmaması gerektiğine dikkat çekilen farkındalık çalışmasında trafik polisleri, sürücüler ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

2 sıcak hava balonu düştü! Ölü ve yaralılar var
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.