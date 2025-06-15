Aydın'da LGS Sınavında Öğrencilere Destek: Trafik Ekipleri Görev Başında

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci LGS maratonunda ter dökerken, trafik ekipleri de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için görev yaptı. Ayrıca öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için farkındalık oluşturan trafik ekipleri, sınav saatlerinde korna çalınmaması çağrısında bulundu.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başlarken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla görev yaptı. Merkez ilçe Efeler'de sınav merkezleri güzergahlarında trafik tedbirlerini tamamlayan ekipler, öğrencilerin en hızlı şekilde sınava yetişmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan öğrencilerin sınava yetiştirilmesi için motorize trafik ekipleri de hazır bekledi.

Ayrıca Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların trafikte korna çalmayarak hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu. Sınava girecek öğrencilerin motivasyonlarını bozmamak ve dikkatlerini dağıtmamak için vatandaşları bilgilendiren ekipler farkındalık oluşturdu. Trafikte çalınan korna ile öğrencilerin dikkatlerini dağıtılmaması gerektiğine dikkat çekilen farkındalık çalışmasında trafik polisleri, sürücüler ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - AYDIN