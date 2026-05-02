Aydın'da kursiyerler ve otel personeline afet eğitimi

Aydın'da kursiyerler ve otel personeline afet eğitimi
Aydın'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından kursiyerler ile otel personeline yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenlenirken, eğitimler kapsamında tahliye tatbikatları da gerçekleştirildi.

Aydın'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından kursiyerler ile otel personeline yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenlenirken, eğitimler kapsamında tahliye tatbikatları da gerçekleştirildi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekiplerince, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan Aile Destek Merkezi kursiyerlerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitimlerde, afet öncesi alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı.

Öte yandan Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir otelin personeline ise Afet Farkındalık ve Acil Durum Ekipleri Eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında çalışanlara afet ve acil durumlarda görev dağılımı, koordinasyon ve müdahale süreçleri anlatıldı. Teorik eğitimlerin ardından her iki programda da tahliye tatbikatları yapılarak, katılımcıların acil durumlara hazırlık seviyeleri uygulamalı olarak test edildi.

Yetkililer, toplumda afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

