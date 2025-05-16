Aydın'da Kurban Bayramı İçin Yol Kontrolleri

Aydın'da Kurban Bayramı İçin Yol Kontrolleri
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla artan hayvan hareketlerine yönelik tarım ve jandarma ekipleri ortak yol kontrolleri gerçekleştirdi. Kontrollerde belgesiz ve kaçak hayvan nakilleri önlenmeye çalışıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ilçe tarım ekipleri, Kurban Bayramı nedeni ile artan hayvan hareketlerine yönelik jandarma ekipleri ile yol kontrolleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurbanlık hayvanların nakil işlemleri kapsamında trafikte hareketlilik de başladı. Bu çerçevede harekete geçen Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla jandarma ile yapılan ortak yol kontrollerinde kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek incelendi. Canlı hayvan taşıyan araçların izin belgeleri ve hayvanların kulak küpeleri kontrol edildi.

Konu ile ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda, ilçe müdürlüğümüz veteriner hekimleri, jandarma, emniyet birimleri ile birlikte kaçak ve belgesiz hayvan nakillerini önlemeye yönelik yol kontrolleri yapmaktadır. Kontroller yıl boyu devam etmekte olup, kurban bayramına kadar günlük yapılacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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