Aydın’da Kur’an-ı Kerim yarışmasında il birincileri belli oldu

Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Aydın İl Finali gerçekleştirildi. Yarışmada hafızlık kategorisinde Burak Efe Aydoğdu, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise Uğur Bahşi il birincisi oldu.

Aydın'da düzenlenen il finalinde öğrenciler, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorilerinde dereceye girebilmek için yarıştı. İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman'ın komisyon başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışma sonunda hafızlık kategorisinde Aydın Merkez Bölge Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Burak Efe Aydoğdu il birinciliğini elde etti. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde ise Nazilli Yeşil Mahalle Kur'an Kursu öğrencisi Uğur Bahşi birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve İl Müftü Yardımcısı Fatıma Ekiz tarafından takdim edildi.

İl Müftüsü Hasan Güneş, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan hocalarına ve ailelerine teşekkür etti. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik gayretlerinin büyük değer taşıdığını ifade eden Güneş, dereceye giren öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı