Aydın'da Kış Hazırlıkları Başladı

Aydın'da hava sıcaklıklarının azalması ile birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına hız verdi. İncirliova'nın Eğrek Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Halit Kaygısız, bahçesindeki ağaçları budayarak kışlık odunlarını hazırlamaya başladı.

Yüksek kesimde yer alan mahallede kışların daha sert geçtiğini belirten Kaygısız, odunlarını 30 yıldır kullandığı 55 yaşındaki üç tekerlekli motosikletiyle evine taşıyor. Kaygısız'ın nostaljik motosikleti de zamana meydan okuyor.

Kaygısız, hazırlıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Kasım sonu gibi havalar soğumaya başlıyor. Biz de ısınmada soba kullanıyoruz. Şimdiden bahçemizdeki ağaçları budayıp odunlarını eve götürüp doğrayıp kışın yakacak olarak hazırlıyoruz. Bir yandan ağaçların bakımını yaparken, bir yandan da yakacağımızı çıkarıyoruz. Bu 55 yıllık motosiklet benim kolum kanadım. Bahçemdeki sebze ve meyveleri de bununla taşıyorum. Şimdi de odunları eve götüreceğim" - AYDIN