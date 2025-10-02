Aydın'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde uygulanacak olan kentsel dönüşüm kapsamında başlayan saha çalışmaları ile birlikte hak sahipleri belirlenecek.

Roman vatandaşların yaşadığı Ilıcabaşı Mahallesi'nde uzun süredir gündemde olan kentsel dönüşüm için çalışmalar yeniden başladı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde görevlendirilen ve Aydın'a gelen ekipler, mahallede saha çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 gün süreceği beklenen çalışmalar kapsamında ekipler, evleri ziyaret ederek metrekare ölçümleri yapacak. Yapılan ölçümler ve raporlamaların ardından kentsel dönüşümden faydalanacak hak sahipleri belirlenecek.

Projenin hızlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım; "Ankara'dan kentsel dönüşüm için görevli arkadaşlar mahallemizde saha çalışmasına başladı. Saha çalışmalarının 15 gün kadar süreceğini öğrendik. Gelen ekipler, evleri gezerek metrekare ölçümlerini yapacak. Tapular incelenip hak sahipleri belirlenecek. Daha sonra elde edilen veriler ile bakanlığa rapor sunulacak ve proje sunulacak. Bizler daha önce sunulan 11 katlı bina projesini istemediğimizi belirtmiştik. TOKİ tarafından kentsel dönüşüm için evlerimizin yapılacağını öğrendik. Bakanlığa geçmesine sevindik ve işlemler hızlandı. Çalışmaların en iyi şekilde tamamlanmasını ve mağduriyetin olmamasını temenni ediyoruz. Devletimiz güçlüdür, insanımızı mağdur etmeden bu işin çözüleceğine inancımız tam. Mahallemiz adına herkese hayırlı olsun" dedi. - AYDIN