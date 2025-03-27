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Aydın'da Kadir Gecesi Coşkusu

Aydın'da Kadir Gecesi Coşkusu
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Aydın'da Kadir Gecesi'nde camiler dolup taştı. İl Müftüsü Hasan Güneş, gecenin öneminden bahsederek bu mübarek geceyi kutladı.

Aydın'da, Kadir Gecesi'nde merkez ve ilçelerde camiler doldu taştı.

Camilerin süsü çocuklar, geleceğin teminatı gençler ve ulu çınar büyüklerin okuduğu Hatm-i Şerifler ile dualarının yapıldığı gecede, gönüller hep birlikte amin dedi. Sultanhisar Atça Uzunlar Camii'nde Teravih Namazı öncesi sohbet eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi Ramazan-ı Şerifin en kıymetli gecesi olan Kadir Gecesi'ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bu kutlu zaman dilimine ulatırdı" dedi.

Bin aydan hayırlı gece

İl Müftüsü Güneş, "Kadir Gecesi, Allah'ın insanlığa son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, meleklerin yeryüzüne barı ve esenlik getirdiği mübarek bir gecedir. Rabbimiz bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vererek onun kıymetini bizlere hatırlatmaktadır. O halde bu gece, kulluğumuzu gözden geçirme, gönlümüzü arındırma ve Rabbimize yönelme vaktidir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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