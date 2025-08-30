Aydın'da Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirme Faaliyetleri

Güncelleme:
Karacasu ilçesinde düzenlenen 36. Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'nde jandarma ekipleri, vatandaşlara kadına yönelik şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine Karacasu ilçesinde düzenlenen 36. Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'ne katılım sağlandı. Festivalde ziyaretçilere 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması (Kadın Acil Destek Hattı) konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açan ekipler, broşür dağıtımı yaparak kadına yönelik şiddete dikkat çekti ve KADES uygulamasının telefonlara yüklenmesi konusunda vatandaşlara destek oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
