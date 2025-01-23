Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Aydın'da 'Kadına El Kalkamaz' Farkındalık Etkinliği

Aydın'da 'Kadına El Kalkamaz' Farkındalık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuyucak'ta aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak'ta vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddete karşı farkındalık oluşturmak maksadıyla Kuyucak İlçesi Başaran Mahallesi'nde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla Kadına El Kalkamaz broşürü dağıtılarak, pankart açıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
img

Togg yeni bir model daha üretecek
img

Oda başına 6 bin lira harcamamışlar! Faciada utandıran maliyet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.