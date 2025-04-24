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Aydın'da 'İyilik Çeşmesi' Projesi ile Öğrencilere Sağlıklı Su Erişimi Sağlanacak

Aydın'da 'İyilik Çeşmesi' Projesi ile Öğrencilere Sağlıklı Su Erişimi Sağlanacak
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Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın desteklediği 'İyilik Çeşmesi' Projesi kapsamında, 100 devlet okuluna hijyenik içme suyu cihazları kurulacak. Proje, öğrenci sağlığını artırmayı ve çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Aydın Valisi Sayın Yakup Canbolat'ın himayelerinde, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yerli girişim firması arasında, öğrencilerin sağlıklı içme suyuna erişimini artırmayı hedefleyen "İyilik Çeşmesi" Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Proje ile birlikte Aydın'daki 100 devlet okuluna, öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği, hijyenik ve kaliteli içme suyu sağlayan cihazlar kurulacak ve bu cihazların bakımları 15 yıllık süre içerisinde firma tarafından takip edilecek.

Protokol, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile genç girişimciler tarafından kurulan firmanın yetkilileri arasında imzalandı.

Aydın Valisi Sayın Yakup Canbolat, protokol töreninde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı şartlarda eğitim alması en öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı projede hem genç girişimcilerimizin yenilikçi yaklaşımını hem de kamu-özel sektör iş birliğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Eğitimde kaliteyi artırmak kadar, sağlıklı yaşam şartlarını sağlamak da görevimizdir. Aydın'da bu tür örnek çalışmaların çoğalması en büyük temennimizdir. Herkese teşekkür ediyor, projede emeği geçenleri yürekten kutluyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Valimizin himayelerinde gerçekleşen bu iş birliği, öğrencilerimizin sağlığını korumakla kalmayıp, genç girişimcilere de yol açan vizyoner bir adımdır" dedi.

Projeyle birlikte aynı zamanda çevre bilincinin artırılması ve plastik tüketiminin azaltılması da hedefleniyor. "İyilik Çeşmesi Projesi", kamu ve özel sektörün el ele vererek topluma hizmet ettiği örnek bir sosyal sorumluluk modeli olarak öne çıkıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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