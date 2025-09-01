Aydın'da İşlenmeyen Tarım Arazileri İlan Edildi

Aydın'da İşlenmeyen Tarım Arazileri İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Didim, Germencik ve Bozdoğan ilçelerinde işlenmeyen tarım arazilerine ait listelerin ilan edildiğini duyurdu. İtiraz süreci için detaylar açıklandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazileriyle ilgili hazırlanan listelerin ilan edildiğini duyurdu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca; Didim ve Germencik İlçeleri Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan ilk yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste ile Bozdoğan İlçesi Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste 01/09/2025 tarihinden itibaren 5 gün süreyle mahallinde ve web sayfamızda ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ilan süresi içinde listelere yapılacak itirazların yazılı olarak mahallindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerektiği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bir zamanlar Süper Lig devlerine kafa tutan takım tam 8 gol yedi, başkan istifa etti

Süper Lig'i sallayan takım Amedspor'dan 8 yedi! Başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise Paris sokaklarını podyuma çevirdi

Paris'in kalbinde Türk rüzgarı! Ünlü şarkıcı sokakları podyuma çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.