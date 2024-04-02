Aydın'da incir fabrikasında çalışan kadınlara jandarma tarafından bilgilendirme

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir incir fabrikasında çalışan kadınlara jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli konularda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Germencik ilçesinde bir incir fabrikasında çalışan kadın vatandaşlar, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Elektronik Kelepçe, Çevre Doğa Bilinci ve Orman Yangınları konularında bilgilendirildi. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN