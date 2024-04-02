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Aydın'da incir fabrikasında çalışan kadınlara jandarma tarafından bilgilendirme

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir incir fabrikasında çalışan kadınlara jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli konularda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Germencik ilçesinde bir incir fabrikasında çalışan kadın vatandaşlar, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Elektronik Kelepçe, Çevre Doğa Bilinci ve Orman Yangınları konularında bilgilendirildi. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Germencik Jandarma KADES Aydın Çevre Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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