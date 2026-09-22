Aydın'da ilçe müftüleri, din hizmetleri ve eğitim faaliyetlerini değerlendirdi

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Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı'nda, kent genelinde yürütülen din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Aydın İl Müftülüğü Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Müftüsü Hasan Güneş ile ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ele alınırken, ilçe müftülükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı