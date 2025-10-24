Aydın'da İlahiyat Fakültesi için Cami Protokolü İmzalandı

Aydın Valiliği, Adnan Menderes Üniversitesi ve hayırsever vatandaşın katılımı ile İlahiyat Fakültesi'nde yapılacak olan cami için protokol imzalandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında düzenlenen törende, ADÜ İlahiyat Fakültesi bünyesinde inşa edilecek cami için, Aydın Valisi Yakup Canbolat, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Müftüsü Hasan Güneş ve hayırsever iş insanı Serdar Pirinç arasında bir bağış protokolü imzalandı.

Gerçekleştirilen protokolle, üniversiteye ve şehre kalıcı bir eser kazandırılması, ayrıca fakülte öğrencilerinin ve gençlerin manevi gelişimine önemli katkılar sunulması hedefleniyor. - AYDIN