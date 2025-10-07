Haberler

Aydın'da Huzurevi'nde Yaşlılara Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, huzurevinde kalan yaşlılara trafik güvenliği konulu eğitimler düzenledi. Eğitimler, '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildiriliyor.

Aydın'da huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlara trafik ekipleri tarafından eğitim verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Özel Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde personel ve yaşlı bireylere trafik güvenliği konulu eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Eğitim çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
