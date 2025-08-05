Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 7 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde 189 personelin katılımıyla il genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanırken, çok sayıda araç ve umuma açık yer kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uygulamaya, 56 ekip ve 189 personel katıldı. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Umuma Açık Yerlerin denetimi kapsamında yapılan kontrollerde, KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) ve KABS (Kimlik Arama ve Bilgi Sistemi) üzerinden sorgulamalar gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında toplam 5 bin 67 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 519 araç kontrol edildi, kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Ekiplerce 139 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi (AVM), 39 metruk bina, 32 okul çevresi, 44 park ve bahçe ile 32 işletme titizlikle denetlendi. Vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - AYDIN