Aydın’da hayvan pazarlarında sıkı denetim

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Aydın genelindeki hayvan pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde, küpesiz, belgesiz ve menşei belli olmayan hayvanların pazarlara girişine izin verilmiyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde hayvan hareketleri yakından takip edilirken, mevzuata aykırı olduğu belirlenen hayvanların pazarlara girişine müsaade edilmiyor. Özellikle küpesiz, belgesiz veya menşei belli olmayan hayvanlar üzerinde kontroller gerçekleştiren ekipler, üreticilerin güvenli bir ortamda alım-satım yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalık riskini en aza indirmek amacıyla yürütülen denetimlerin il genelindeki tüm hayvan pazarlarında kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı