Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın’da hayvan pazarlarında sıkı denetim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın’da hayvan pazarlarında sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın genelindeki hayvan pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde, küpesiz, belgesiz ve menşei belli olmayan hayvanların pazarlara girişine izin verilmiyor.

Aydın genelindeki hayvan pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde, küpesiz, belgesiz ve menşei belli olmayan hayvanların pazarlara girişine izin verilmiyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde hayvan hareketleri yakından takip edilirken, mevzuata aykırı olduğu belirlenen hayvanların pazarlara girişine müsaade edilmiyor. Özellikle küpesiz, belgesiz veya menşei belli olmayan hayvanlar üzerinde kontroller gerçekleştiren ekipler, üreticilerin güvenli bir ortamda alım-satım yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalık riskini en aza indirmek amacıyla yürütülen denetimlerin il genelindeki tüm hayvan pazarlarında kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı

Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı, zirai tohumlama için drone geliştirdi

Test uçuşu tamam! Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'yi mest edecek proje
Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam
Avukatlık ücretlerine yeni tarife! Bir saatlik danışma 5 bin 500 TL

Avukatlık ücretleri güncellendi! Soru sormak bile cep yakıyor
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu