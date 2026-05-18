Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı

Aydın'da düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finalinde dereceye giren din görevlileri belli oldu.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın il finali gerçekleştirildi. Din görevlilerinin katıldığı yarışmalarda katılımcılar, hafızlık birikimlerini ve Kur'an-ı Kerim tilavetindeki maharetlerini sergiledi. Yarışmada kıraat, ses, mahreç, tecvid ve hafızlık yeterliliği gibi kriterler esas alınarak değerlendirme yapıldı.

Hafızlık Yarışması'nda Kuşadası İlçe Müftülüğü adına yarışan Fazlı Uzun birinci olurken, Nazilli İlçe Müftülüğü adına yarışan Yasin Soysal ikinci, Efeler İlçe Müftülüğü adına yarışan Mehmet Kurt üçüncü oldu. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ise Yenipazar İlçe Müftülüğü adına yarışan Yusuf Habiboğlu birinci oldu. Yarışmada Nazilli İlçe Müftülüğü adına yarışan Yusuf Hilmi Yaman ikinci, Efeler İlçe Müftülüğü adına yarışan Burak Yıldırım ise üçüncü sırayı aldı.

Program sonunda dereceye giren din görevlileri tebrik edilerek bölge finallerinde başarılar dilendi. - AYDIN

