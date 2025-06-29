Aydın'da Gölet ve Barajlarda Güvenlik Denetimi

Aydın'da Gölet ve Barajlarda Güvenlik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde, yaz mevsiminde boğulma vakalarını önlemek amacıyla jandarma tarafından güvenlik ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Denetimler sırasında gölet çevresindeki ikaz tabelaları ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde, yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte gölet ve barajlarda yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı bir güvenlik ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışmalar kapsamında Seferler, Develiler ve Gökbel Dağı Develiler Göleti çevresi ile ormanlık alanlarda denetimlerde bulunuldu. Denetimlerde, bölgelerde ikaz tabelalarının durumu, tel örgü bulunup bulunmadığı ve gölet sahasına izinsiz giriş yapan kişilerin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara, gölet ve barajlara girmenin hem tehlikeli hem de yasak olduğunu hatırlatılarak üzücü olayların yaşanmaması adına dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Jandarma yetkilileri, halkın can güvenliğini korumak amacıyla benzer denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.