Aydın'da 2025'te 28 bin gıda ve yem denetimi yapıldı

Aydın'da 2025 yılı boyunca gıda ve yem işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde 28 bini aşkın kontrol gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı bulunan 914 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Aydın'da halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla 2025 yılı boyunca gıda ve yem işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürüldü. Aydın genelinde faaliyet gösteren gıda ve yem işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında yıl içerisinde 28 bin 237 gıda ve yem işletmesi denetlendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen 914 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Denetim faaliyetleri yalnızca iç piyasayla sınırlı kalmadı. İhracata yönelik çalışmalar kapsamında 3 bin 653 ihracat denetimi gerçekleştirilirken, bu süreçte 8 bin 161 adet Gıda Sağlık Sertifikası düzenlendi. Yapılan kontrollerde ayrıca 764 adet numune alınarak analiz edildi.

Tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren uygunsuzluklara karşı da şeffaf bir süreç yürüten ekipler tarafından denetimler sonucunda 43 firmaya ait 136 ürün, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda platformu üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Öte yandan bilinçli tüketici yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları da devam etti. Okul eğitimleri kapsamında 49 okulda, gıda okuryazarlığı, etiket okuma, gıda israfını önleme ve sağlıklı gıda tüketimi konularında 3 bin 182 öğrenciye eğitim verildi.

Aydın'da gıda ve yem denetim faaliyetlerinin 127 kontrol görevlisi tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla 2026 yılında da denetimlerin kesintisiz devam edeceği ifade edildi. - AYDIN