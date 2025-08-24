Aydın'da Geleneksel Keşkek Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kahvederesi Mahallesi'nde, Selçuklulardan günümüze uzanan keşkek geleneği yaşatıldı. Etkinlik kapsamında hazırlanan keşkek ve yöresel lezzetler yüzlerce kişiye ikram edildi.

Etkinlikte 300 kilogram buğday ve 300 kilogram et kullanılarak hazırlanan 10 kazan keşkek, misafirlere sunuldu. Sofralarda ayrıca Karacasu'ya özgü buğday ekmeği ve meşhur biber turşusu da yer aldı. Hayra katılan vatandaşlar da, asırlardır sürdürülen bu kültürel mirası tatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hayır hakkında bilgi veren emekli öğretmen Hüseyin Kuruüzüm, "Kahvederesi'nin hemen üstünde Galleaşı Dedesi'nin bulunduğuna inanılır. Galleaşı, hayır yemeklerine verilen genel isimdir. Karacasu özelinde ise patlıcanla yapılan, evlerde sıkça tüketilen bir yemeğin de adıdır. Bu hayır, sadece yemek ikramı değil, aynı zamanda bir sosyal ve dini organizasyondur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kahvederesi sakinlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen hayırda vatandaşlar, yaylanın serin havasında dinlenerek doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Yemyeşil ağaçların gölgesinde kurulan sofralar, yöresel lezzetler ve samimi sohbetler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Öte yandan Karacasu'nun köklü geleneklerinden biri olan Dedebağ Hayrının ise 31 Ağustos Pazar günü yapılacağı bildirildi.