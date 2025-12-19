Haberler

Gebe Okulu'nu tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi

Gebe Okulu'nu tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi
Güncelleme:
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler başarıyla sürüyor. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde gebelik, doğum ve sonrası konuları ele alınıyor.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda farklı branşlardan uzmanların verdiği eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri verilirken, eğitimlerin yeni gruplarla devam ettiği bildirildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Gebe Okulu'nda psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı ve ebelerin anlatımlarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde gebelik süreci tüm yönleriyle ele alınıyor. Eğitimlerde anne adaylarına gebelikte beslenmeden psikolojik sürece, doğuma hazırlıktan doğum sonrası döneme kadar birçok konuda bilgi veriliyor. Programı başarıyla tamamlayan gebelere katılım belgeleri takdim edilirken, eğitimlerin hem anne adaylarının bilinçlenmesine hem de sağlıklı bir doğum sürecine katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, Gebe Okulu'na ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek yeni gruplar için kayıtların devam ettiğini kaydetti. - AYDIN

