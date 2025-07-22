Aydın'da gaziler yalnız bırakılmıyor

Aydın'da gaziler yalnız bırakılmıyor
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri Kıbrıs Gazilerini ziyaret etti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri Kıbrıs Gazilerini ziyaret etti.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü olması sebebiyle Karpuzlu ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazileri ziyaret edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünde aziz şehitler rahmet ve minnetle, kahraman gaziler şükranla anıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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