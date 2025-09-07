Haberler

Aydın'da Fatih İlkokulu Açılacak

Aydın'da Fatih İlkokulu Açılacak
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Fatih İlkokulu 8 Eylül 2025 tarihinde eğitim-öğretim yılına başlayacak. Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, okulun açılışıyla ilgili olumlu açıklamalarda bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi, yeni eğitim-öğretim yılına yeni okul heyecanıyla girerken yapımı tamamlanan Fatih İlkokulu 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılarak öğrencilere kapılarını aralayacak. Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeni eğitim-öğretim yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından ders başı yaparken Efeler Fatih Mahallesi'nde açılacak yeni okul, yüzlerce öğrenci için ilk gün heyecanını daha da anlamlı hale getirecek. Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, okulun açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Fatih Mahallemizde 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak olan Fatih İlkokulu öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Önceki dönem Aydın Valilerimizden Hüseyin Aksoy'a mahallemize ilkokul kazandırmak için talepte bulunmuştuk. Kendileri de sağ olsunlar Didim'de konut satıp Fatih İlkokulumuzun temeli için harcanmıştı, daha sonra da ödenek bakanlığımızdan gelmişti. Aydın Valimiz Yakup Canbolat da süreci takip etmişti. Okulumuzun tamamlanmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mahallemize okul kazandırmanın ve elbirliği ile çalışmanın, başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bugünleri gördük" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
