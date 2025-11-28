Haberler

Aydın'da Emniyet Müdürlüğü Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

Aydın'da Emniyet Müdürlüğü Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencileriyle bir etkinlik düzenleyerek polislik mesleğini tanıttı ve güvenlik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerle buluşarak polislik mesleğini tanıttı, genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmak ve moral motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla okul ziyareti gerçekleştirdi. Efeler ilçesinde bulunan İstiklal Anaokulu'nda öğrencilerle buluşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet teşkilatının her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla "Polis kimdir, ne iş yapar ve genel güvenlik kuralları" konularında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, polislerle sohbet ederek merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Gine-Bissau'da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü

Askeri darbe sonrası Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

Samsunspor lider geldi, lider dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.