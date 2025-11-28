Aydın'da Emniyet Müdürlüğü Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerle buluşarak polislik mesleğini tanıttı, genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmak ve moral motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla okul ziyareti gerçekleştirdi. Efeler ilçesinde bulunan İstiklal Anaokulu'nda öğrencilerle buluşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet teşkilatının her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla "Polis kimdir, ne iş yapar ve genel güvenlik kuralları" konularında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, polislerle sohbet ederek merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN