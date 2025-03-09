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Aydın'da Emniyet Ekiplerinden Dolandırıcılık ve Suçlar Hakkında Bilgilendirme

Aydın'da Emniyet Ekiplerinden Dolandırıcılık ve Suçlar Hakkında Bilgilendirme
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve mala karşı işlenen suçlar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, bu tür suçlardan nasıl korunabileceklerini anlattı. Özellikle telefonla dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri kentte yaşayan vatandaşları dolandırıcılık ve mala karşı işlenen suçlar hakkında bilgilendirdi.

Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karacasu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çeşitli örnek olaylarla vatandaşlara dolandırıcılık ve mala karşı işlenen suçlar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bu tür suçlardan nasıl korunabileceklerini anlattı. Emniyet personelleri, dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık, yankesicilik gibi suçlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ekipler bilgilendirme çalışmalarında özellikle telefonla dolandırıcılık, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık ve evlerde yapılan hırsızlık olaylarını örnek olarak verdi. Vatandaşlara, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği ve herhangi bir mağduriyet durumunda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlatarak, güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar, emniyet ekiplerinin bu tür etkinliklerinin kendilerini daha güvende hissettirdiğini ifade ederek, yapılan bilgilendirmeler için teşekkürlerini iletti. Emniyet ekipleri ise bu tür bilgilendirme çalışmalarıyla halkın güvenliğini sağlamak ve suçların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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