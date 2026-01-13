Haberler

Bozdoğan'da gübre ve tüp bayilerine patlayıcı denetimi

Bozdoğan'da gübre ve tüp bayilerine patlayıcı denetimi
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde el yapımı patlayıcılarla mücadele kapsamında gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satış noktalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın katılımıyla yapılan denetimlerin amacı, izinsiz ve kontrolsüz malzeme teminini önlemek.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde el yapımı patlayıcılarla mücadele çalışmaları kapsamında gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ortaklaşa yapıldı. İlçe genelinde faaliyet gösteren gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerlerinde mevzuata uygunluk, kayıt düzeni ve güvenlik tedbirleri kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerle, el yapımı patlayıcıların yapımında kullanılabilecek malzemelerin izinsiz ve kontrolsüz şekilde temin edilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirten yetkililer, benzer denetimlerin kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

