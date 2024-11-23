Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Dron Destekli Gece Trafik Denetimi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri, dron destekli gece denetimlerinde 651 sürücüyü sorguladı ve alkollü araç kullanan 17 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince dron destekli gece denetimi gerçekleştirildi

AYDIN - Aydın'da jandarma ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen gece denetimlerde 651 sürücü sorgulanırken, 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında sürücülerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri için 22 Kasım Cuma günü günü saat 21.00-23.00 saatleri arasında, 38 trafik jandarması timi ile dron destekli alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi gerçekleştirildi. Denetim ve kontrollerde 651 sürücü alkolmetre ve uyuşturucu test cihazı ile ölçüm yapılırken, 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Ekipler, trafikte huzur ve güven içerisinde seyahat edilmesi amacıyla kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak süreceğini belirtti.

Aydın'da Dron Destekli Gece Trafik Denetimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.