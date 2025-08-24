Aydın'da Dolandırıcılık Girişimine Karşı Muhtardan Uyarı

Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Engin Yaşa, mahallede dolandırıcılık girişimi olduğu yönünde vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı. Beyaz ticari araçla dolaşarak imza toplayan kişilerin dolandırıcı olduğunu belirtti.

Aydın'ın Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişimine karşı mahalle muhtarı Engin Yaşa sosyal medya üzerinden uyarıda bulunarak vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Engin Yaşa iddiaya göre mahallelerinde beyaz ticari bir araç ile gezip 'Aydın'da yeni mağaza açılışı kampanyası, çekilişe katılın, imza atın' diyerek vatandaşlardan imza topladığını belirterek vatandaşları uyardı. Muhtar Yaşa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların bu yöntemi kullanan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini belirterek, "Mahalle halkımızın dikkatine; Beyaz ticari bir araçla dolaşıp 'Aydın'da yeni mağaza açılış kampanyası, çekilişe katılın, imza atın' diyerek imza toplayan kişiler dolandırıcıdır. Kimseye imza atmayın, bilgi vermeyin. Şüpheli durumda 112'yi arayın" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

