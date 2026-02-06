DEGÜF üyeleri deve güreşlerinin yapılmamasını protesto etti

Aydın'da Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) üyeleri şap hastalığı dolayısıyla yapılamayan deve güreşlerini protesto etmek için eylem gerçekleştirdi.

Aydın'da hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle alınan karantina tedbirleri kapsamında deve güreşleri yapılamadı. İl genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasıyla birlikte organizasyonlar da iptal edilirken, DEGÜF üyeleri bu durumu protesto etmek için toplandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eyleme deve getiren DEFÜF üyeleri ve güreşseverler deve güreşlerinin yeniden yapılmasını talep etti. Eylemde deveciler adına konuşan DEGÜF Genel Sekreteri Mevlüt Toker, "Tarihçesi Türklerin Orta Asya'dan çıkışına dayanan kültürel mirasımız geleneksel festival amaçlı deve güreşleri Aydın ili başta olmak üzere Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla illeri ve ilçelerinde yapılmaktadır. Geleneksel olarak yapılan deve güreşleriyle ilgili ülkemiz etkisi altına alan şap hastalığı her yetiştirici gibi biz deve güreşi sevdalılarını da derinden etkilemiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda devede şap hastalığı olmadığı, hastalığı geçirmediği, at, kuş, insan gibi çevresel faktörlerini etkileyen etkenler kadar taşıyıcı olduğu federasyonumuz tarafından ispatlanmış bir gerçektir" dedi.

"DEGÜF olarak çalışma yaptık"

DEGÜF olarak develerde şap hastalığının görülmediğine dair çalışmalar yaptıklarını kaydeden Toker, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şap hastalığı ile ilgili başta 5 adet üniversiteden ülkemize kayıtlı şap vakası olup olmadığını araştırmaya başladık. Gelen sonuçlar başta Hayvan Genel Müdürlüğü'ne ve bahsi geçen 8 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine yolladık. Bir an önce şap illetinden kurtulunması için DEGÜF olarak yardımcı olacağımızı belirttiğimiz halde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz bizi dinlememiştir" dedi.

"Şapın faturasını deveciye kesmeye çalışıyor"

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz'e yönelik eleştirileri sürdüren Toker, "Şap hastalığı ile mücadele bizim işimiz değildir. Ancak hastalığın çıkış merkezi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hastalık bitmiş pazarlar açılmış o bölgeden bu bölgeye tır tır hayvan sevkiyatı devam etmektedir. Görüştüğümüz arkadaşlarımız sürü bağışıklığı sistemi ile doğuda hastalığın son bulduğunu çok kısa sürede bu işin bittiğini söylemişlerdir. Nedense bu hastalık Kıyı Ege'de sıkışıp kalmıştır. Aynı ilçenin bir mahallesi kapalıyken diğerinin açılması nasıl bir mücadelenin sonucudur? Bu hastalığı taşıyan süt ve yem kamyonları, aşıya giden görevliler olduğunu belirlenmişken bunları dikkate almayıp fuar fuar koşan üreticileri bir araya toplayıp tarla günü düzenleyen şapın faturasını deveciye ve deve güreşlerine kesmeye çalışan Tarım ve Orman İl Müdürü Temiz'in halen görevde duruyor olması değerli devlet büyüklerimizin dikkatini çekmemesi bizleri düşündürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bir gecede şap çıktı"

Sultanhisar ilçesinde aniden şap hastalığı görülmesi yönünde alınan karara itiraz eden DEGÜF Genel Sekreteri Toker, "Göreve geldiği günden bu yana hiçbir şekilde makamından çıkmamış Aydın ilinin kültürel değerlerini merak edip hiçbir kültür varlığını ziyaret etmemiş, bu insanlar ne diyor deyip kulak bile kabartmamış prosedür yönetmeliklerin arkasına sığınıp "ben görevimi icra ediyorum" diyerek bizleri hakir görüp, 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde Aydın Tekstil Park'taki fuar alanındaki tarım fuarına, sayısız tarla günlüklerine ve yeni yapılacak olan tarım fuarına olumlu görüş vererek deve güreşlerine ve yörük kültürünü önemsememiştir. Bu zamana kadar sustuk. Bardağı taşıran son damla 26 Ocak 2026 tarihinde Köşk ilçemizde şap karantinası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın isteği şekilde kaldırılmasının ardından biz de DEGÜF olarak bu karara istinaden Aydın Valiliği'ne güreş başvurumuzu yaptık. İl Tarım Müdürü Ayhan bey günlerden bu yana şap vakası çıkmayan Köşk'ün komşu ilçesi Sultanhisar'da bir gecede şap çıkartarak güvenlik gerekçesiyle tekrar Köşk ilçesini kapattırarak sorumluluktan uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bizler koltuk sevdalısı kamu görevlileri istemiyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın tarzında düşünen müdürler istemiyoruz. Derdimizle dertlenecek, bizimle gülüp bizimle ağlayacak görevlilere ihtiyacımız var" diye konuştu. - AYDIN