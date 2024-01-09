Aydın'da dehşet: Bir kadını öldürdü, bir kişiyi yaraladı ve ardından intihar etti

Aydın'da dehşet: Bir kadını öldürdü, bir kişiyi yaraladı ve ardından intihar etti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadını silahla öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs, ardından intihar etti.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde lüks rezidansların bulunduğu bir sitede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siteye gelen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sitede ikamet eden bir kadını silahla vurarak öldürdü. Bu sırada görgü şahidi bir başka kişiyi de silahla yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.