Aydın'da Bayram Öncesi Trafik Güvenliği Denetimleri Yapıldı

Aydın'da Bayram Öncesi Trafik Güvenliği Denetimleri Yapıldı
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Kurban Bayramı öncesi Aydın'da, jandarma tarafından vatandaşlara yönelik trafik güvenliği bilgilendirmesi yapıldı. Aşırı hız, yorgunluk ve cep telefonu kullanımı gibi konularda sürücüler uyarıldı.

Aydın'da Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Buharkent, Didim ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında; Buharkent İlçesi Kızıldere Mahallesi, Didim İlçesi Yeşiltepe Yol Kontrol Noktası ve Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi KYK Yurtlar Bölgesinde toplam 315 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. 'Bir Kural Bir Ömür' ve 'Yolun Sonu Bayram Olsun' mottoları çerçevesinde sürücülere; aşırı hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, cep telefonunu ele alarak kullanmamaları, hatalı sollama yapmamaları, genel trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bayrama sağlıkla ve huzurla ulaşabilmeleri için benzeri denetim ve bilgilendirme çalışmalarının bayram süresince de devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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