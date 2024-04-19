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Aydın'da Balık Ağı Örme Kurslarına Yoğun İlgi

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Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları, Güllübahçe'de de 4 yıldır aralıksız devam ediyor. Kadınların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kurslar yoğun talep görüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları Doğanbey ve Serçin'den sonra Güllübahçe'de de 4 yıldır aralıksız devam ediyor. Kadınların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kurslar ise yoğun talep görüyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayarak meslek edinmeleri amacıyla hayata geçirilen Balık Ağı Örme Kursu, Aydın'ın Söke ilçesinde devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Söke'nin Doğanbey ve Serçin Mahalleleri'nde Halk Eğitim Merkezi ile Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilen kursların ardından 4 yıl önce Güllübahçe'de de başlatılan Balık Ağı Örme kursu aralıksız devam ediyor. Kadınlara yönelik faaliyete geçirilen Balık Ağı Örme Kursu'nda kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınırken, Güllübahçe Mahallesi kadınları da kurslara yoğun talep gösteriyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güllübahçe'de Balık Ağı Örme Kursu 4 yıldır devam ediyor. Söke Güllübahçe'de kadınlara yönelik ağ örme kursu, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2020 yılından bu yana peyder pey açılan kurslarla devam ediyor. Kurs Hocası Neşe Sarıkurt'un katkılarıyla 'Kadınlara Yönelik Balık Ağı Örme Kursu'nda bir çok kadın meslek sahibi oldu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve Su Ürünleri Mühendisleri kursu ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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